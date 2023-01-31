بينهم نساء أجنبيات.. اعتقال 5 متهمين بتجارة البشر في بغداد

2023/01/31 | 14:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، القاء القبض على 5 متهمين بالجرم المشهود يتاجرون بالبشر بينهم نساء في بغداد.

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