2023/01/31 | 14:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. سوق الشورجة - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: APz79ybGmU8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد.. سوق الشورجة - ناس وناس ٢٠٢٣ - الحلقة ٣٩٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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