2023/01/31 | 14:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X5m9qFWyKMo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مواطن: محافظة الديوانية منسية وماكو لازراعة ولا مي وشبابها يشتغلون بغيرمحافظات) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مواطن: محافظة الديوانية منسية وماكو لازراعة ولا مي وشبابها يشتغلون بغيرمحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).