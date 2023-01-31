المالية النيابية تناقش مع محافظ البنك المركزي ارتفاع أسعار صرف الدولار

2023/01/31 | 14:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ناقشت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، مع محافظ البنك المركزي ارتفاع أسعار صرف الدولار.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب أن "رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني وبحضور أعضاء اللجنة استقبل محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق في مقر اللجنة".

وأضاف البيان أنه "تم خلال اللقاء مناقشة موضوع تذبذب أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار وإمكانية السيطرة عليه للمحافظة على السوق، فضلاً عن مناقشة تداعياته على المواطنين وخطوات البنك المركزي والإجراءات المتبعة من قبله".

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