بعد أنباء عن خلاف مع غوارديولا.. كانسيلو يوجه رسالة لجماهير مانشستر سيتي قبل الرحيل إلى البايرن

2023/01/31 | 14:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه الظهير البرتغالي، جواو كانسيلو، رسالة لجماهير مانشستر سيتي قبل انتقاله على سبيل الإعارة لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم، بعد خلاف مزعوم مع مدربه بيب غوارديولا

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