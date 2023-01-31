الاسبوع المقبل وبلا شروط.. جولة ثانية للحوار بين الحزبين الكرديين في اربيل

2023/01/31 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

كشف عضو الهيئة الإدارية للمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، اليوم الثلاثاء، عن عقد اجتماع ثان مع الاتحاد الوطني مطلع الأسبوع المقبل.

وقال محمد في مؤتمر صحافي عقد على هامش اجتماع مع وفد من حزبه والاتحاد الإسلامي في مقر الأخير بأربيل، وحضرته (بغداد اليوم) إن "السبت المقبل سيشهد اجتماع الديمقراطي الكردستاني مع الاتحاد الوطني في أربيل".

وأضاف أنه "بالنسبة للاجتماع، ليس لدى الحزب الديمقراطي أي شروط، ولا يقبل أي شروط من أي شخص".

وكان مصدر مطلع قد كشف في وقت سابق لـ(بغداد اليوم) عن "اتفاق مبدئي بين الديمقراطي والاتحاد الكردستانيين على عودة وزراء الاتحاد ونائب رئيس الحكومة قوباد طالباني إلى اجتماعات مجلس الوزراء في إقليم كردستان".

تحرير: أ.غ

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