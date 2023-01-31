العراق بمقدمة قائمة الدول المستوردة للبضائع الإيرانية

2023/01/31 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

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أفادت إحصائيات نشرتها الجمارك الإيرانية، بتصدير أكثر من 43 مليار دولار من البضائع غير النفطية إلى 145 دولة حول العالم، حيث احتلت الصين المرتبة الأولى بنسبة شراء بلغت 28%.

ووفقاً لآخر الإحصائيات التي نشرتها الجمارك، فقد تم تصدير أكثر من 97 مليون و834 ألف طن من مختلف المنتجات الإيرانية إلى 145 دولة حول العالم حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الماضي، والتي بلغت أكثر من 43 مليارا و87 مليون دولار، بحسب وكالة ايسنا للأنباء.

وشهدت هذه الإحصائية نمواً بنسبة 2.86٪ من حيث الوزن و19.06٪ من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وعلى الرغم من أن المنتجات الإيرانية قد صدّرت إلى 145 وجهة حول العالم، إلا أن أكثر من 86% منها قد تم تصديره إلى 10 دول هي الصين والعراق وتركيا والإمارات العربية المتحدة والهند وأفغانستان وباكستان وعمان وإندونيسيا وروسيا.

وبحسب هذه الإحصائية، احتلت الصين المرتبة الأولى بأكثر من 11 مليار و854 مليون دولار، وما نسبته 27.51٪ في هذه السوق، فهي أكبر زبون للبضائع الإيرانية.

تحرير: أ.ق

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