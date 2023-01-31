امين عام الناتو يصف فوز روسيا في أوكرانيا بـ

2023/01/31 | 14:53 - المصدر: بغداد اليوم

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عدّ الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أن نجاح العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا سيكون بمثابة "رسالة خطيرة" للزعماء "الاستبداديين" في جميع أنحاء العالم.

وقال ستولتنبرغ خلال زيارة لقاعدة إيروما الجوية البايانية شمال طوكيو، اليوم: "إذا فاز الرئيس بوتين في أوكرانيا، فستكون هذه مأساة للأوكرانيين وفي نفس الوقت ستكون رسالة خطيرة جدا للقادة الاستبداديين في جميع أنحاء العالم، مفادها أنهم إذا استخدموا القوة العسكرية، فيمكنهم تحقيق أهدافهم، لذلك، فإن الحرب في أوكرانيا تعنينا جميعا".

وانطلق ستولتنبرغ، الذي يقوم حاليا بجولة آسيوية، في زيارة رسمية إلى اليابان، حيث سيلتقي رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

ووصل الأمين العام لحلف الناتو إلى اليابان قادما من كوريا الجنوبية، حيث عقد اجتماعات مع قيادة البلاد ودعا سيئول الى توسيع المساعدة العسكرية إلى أوكرانيا.

وأكدت موسكو مرارا أنها تخوض العملية العسكرية الخاصة من أجل حماية سكان دونباس وإزالة التهديدات التي تستهدف أمن روسيا من أراضي أوكرانيا، واتهمت الغرب بشن حرب هجينة على روسيا باستخدام نظام كييف.

المصدر: وكالات

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