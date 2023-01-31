بايدن يقود الهامر الجديدة ويتحدث عن الدعم المالي لشراء السيارات الكهربائية

2023/01/31 | 14:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهرت صورة نشرت على تويتر، الاثنين، الرئيس الأميركي، جو بايدن، وهو يقود سيارة الهامر الكهربائية الجديدة.

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