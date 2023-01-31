2023/01/31 | 15:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: lmEnO0JL4LU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مستشار الحلبوسي السابق يكشف مصير النائب المعتقل احمد العلاواني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مستشار الحلبوسي السابق يكشف مصير النائب المعتقل احمد العلاواني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).