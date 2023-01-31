البنك المركزي ينفي زيادة انتشار العملات النقدية المزيفة

2023/01/31 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أوضح البنك المركزي، الثلاثاء، آلية التعرف على العملات المحلية المزورة، وفيما بين أن ما يحصل من تزييف ضعيف، ويكتشف من الجمهور، أكد أنه لم يؤشر أي زيادة بشأن ذلك.

وقال مستشار البنك المركزي إحسان الياسري، إن "الأوراق النقدية العراقية فئات (10 آلاف دينار و25 ألف دينار و50 ألف دينار) تتضمن نافذة شفافة والتي أصبحت من أقوى العملات الورقية التي أصدرها البنك المركزي، وهي ورقة محكمة فيها نافذة شفافة ومن خصائصها ظهور صورة الملوية إذا كانت خلفيتها بيضاء، كما أنها تظهر رقم الفئة إذا كانت خلفيتها سوداء".

وأضاف الياسري في حديث لوكالة الأنباء الرسمية، أن "تزييف العملة ضعيف ورديء، وغالباً ما يكتشفه الجمهور والقطاع المصرفي والبنك المركزي".

وأكد أن "الأواراق النقدية المتداولة حالياً صادرة عن البنك المركزي، وأن الأوراق المزيفة واضحة"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي لم يؤشر أي زيادة في وتيرة تزييف العملة".

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