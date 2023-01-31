2023/01/31 | 15:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت السفيرة الأميركية لدى العراق الينا رومانوسكي، الثلاثاء، استعداد بلادها للعمل على مع الحكومة العراقية لبناء منظومة كهرباء "على مستوى عالمي".

وكتبت رومانوسكي في تغريدة، "يستحق العراقيون اقتصاداً متنوعاً وحديثاً ووظائف ذات أجور جيدة، لتحقيق ذلك، من الضروري بناء منظومة كهرباء على مستوى عالمي".

وأضافت، أن "الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل والحكومة العراقية للقيام بهذا المسعى المهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أميركا تبدي استعدادها للعمل مع العراق لبناء منظومة كهرباء "على مستوى عالمي") نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أميركا تبدي استعدادها للعمل مع العراق لبناء منظومة كهرباء "على مستوى عالمي") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).