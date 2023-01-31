تحذيرات من محاولات تدمير العملة.. قلق عبر المنصات العراقية بعد الكشف عن ضخ أموال مزورة

2023/01/31 | 17:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبّر عراقيون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تخوفهم على اقتصاد البلاد بعد أن كشف مقطع فيديو ضخ أموال مزورة من فئة 25 ألف دينار للأسواق، في الوقت الذي يعاني فيه العراقيون من ارتفاع قياسي للدولار.

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