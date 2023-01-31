2023/01/31 | 18:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 يناير، 2023 بغداد/المسلة: دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الثلاثاء، واشنطن وحلفاءها الغربيين إلى...

ظهرت المقالة روسيا تعتبر محاولات الغرب لتقويض الصفقة النووية مع إيران خطأ كبير أولاً على المسلة.

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