الطقس: عواصف رعدية تضرب 5 محافظات عراقية وتحذيرات من أجواء الساعات القادمة

2023/01/31 | 18:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير تحديثات طقس العراق، الثلاثاء، إلى تأثر عدد من المحافظات بعواصف رعدية.

وقال الراصد الجوي محمد علي في إيضاح، إن “عواصف رعدية شديدة للغاية تؤثر على كركوك والسليمانية، وكذلك هو الحال بالنسبة إلى شرق ديالى والكوت وبادية السماوة”.

وأضاف، “ستصل عواصف الحمل الحراري إلى ذروة نشاطها خلال الساعات القادمة، مع تحذير من شدتها شرق العراق”.

وتابع، “من المتوقع تشكّل غبار كثيف غرب الأنبار ليتلاشى تدريجيأ ولا يؤثر على باقي المدن بسبب الجو رطب”.

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