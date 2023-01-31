الاعرجي: الإرهاب ما زال خطراً على العالم ويجب تجفيف منابعه بكل أشكالها

2023/01/31 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، أن أهداف العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية مشتركة في إبعاد المنطقة عن أي تصعيد أو توتر، من خلال تفاهم دول المنطقة فيما بينها.وقال […]

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