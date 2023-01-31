2023/01/31 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة الأسترالية بولا غانلي، آفاق التعاون المشترك وتعزيز العلاقات بين بغداد وكانبرا.وذكر مكتب الخزعلي في بيان، تلقاه/ المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ الخزعلي والسفيرة الاسترالية يبحثان سُبل التعاون بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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