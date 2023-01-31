استمراراً للعودة الطوعية، وزير الهجرة تعلن عودة (231) نازحاً الى سنجار

2023/01/31 | 18:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – دهوك أعلنت وزير الهجرة والمهجرين “إيفان فائق جابرو”، اليوم الثلاثاء ، عن عودة طوعية لــ (231) نازحاً بما يعادل (39) أسرة نازحة من مخيم بيرسيفي 1 في قضاء زاخو التابع لمحافظة دهوك الى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.فضلا عن أن” العودة جاءت بعد أخذ كافة الإجراءات اللوجستية لتسهيل …

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