رئيس مجلس النواب يستقبل أمير الإيزيديين

2023/01/31 | 18:01 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمير الإيزيديين في العراق والعالم السيد حازم تحسين بيك والوفد المرافق له، الذي ضم ممثلي المكون الإيزيدي في مجلس النواب وعدداً من رجال الدين والشيوخ والوجهاء من أبناء المكون الإيزيدي.واستمع سيادته، خلال اللقاء، إلى عدد من المطالب والمشاكل التي تحتاج إلى معالجات، منها ما …

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