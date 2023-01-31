2023/01/31 | 18:01 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء، ان استمرار وجود نازحين في مخيمات وسط أوضاع معيشية صعبة بعد مرور سنوات على انتهاء الحرب على داعش وزوال أسباب التهجير هو امر غير مقبول.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية: ان … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: استمرار وجود النازحين في المخيمات رغم انتهاء الحروب امر غير مقبول) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: استمرار وجود النازحين في المخيمات رغم انتهاء الحروب امر غير مقبول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).