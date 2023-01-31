باكستان .. ارتفاع حصيلة قتلى تفجير المسجد إلى 90

2023/01/31 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتواصل انتشال الجثث من تحت الأنقاض،

اليوم الثلاثاء بعد الهجوم في مسجد داخل

مقر شرطة بيشاور بشمال غربي باكستان

وخلف 90 قتيلا و150 جريحا.

ووقع التفجير، الإثنين، أثناء صلاة

العصر في هذا الموقع البالغ ال

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