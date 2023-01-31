الولايات المتحدة تعرض على العراق بناء

2023/01/31 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدت السفيرة الأميركية في بغداد آلينا

رومانوسكي، اليوم الثلاثاء، استعداد

الولايات المتحدة للعمل مع العراق

لبناء منظومة كهرباء "على مستوى عالمي".

وقالت رومانوسكي في تغريدة على تويتر:

"يستحق العراقيون

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