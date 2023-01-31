2023/01/31 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي مع

رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني

الأوضاع العامة في البلاد، وصولاً إلى

تحقيق تفاهمات في العديد من الملفات.

وذكر بيان لمكتب علاوي : انه تم ايضا

البحث في حل الإ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني وعلاوي يناقشان عقد حوار وطني لتعديل الدستور) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني وعلاوي يناقشان عقد حوار وطني لتعديل الدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).