2023/01/31 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن الدينار العراقي "أقوى" من الدولار، فيما حث المواطنين على عدم اقتناء الدولار.

وذكر السوداني، في مقتطفات من لقاء خاص على القناة الرسمية، يبث مساء اليوم، تابعتها (بغداد اليوم): "نطمئن المواطنين أن لا يقتنوا الدولار، وأن الدينار أقوى"، مضيفا: "سنعيد الدولار إلى سعره الرسمي، ونوفره وسنعوّد التجار ورجال الأعمال على التجارة الشرعية".

وتشهد أسعار صرف الدولار قفزة إثر إجراءات اتخذها البنك الفيدرالي الأمريكي بحق مصارف عراقية، لمتابعة حركة الدولار في البلاد.

وأكمل السوداني باللهجة الدارجة "أي مسؤول لا يقدم حلول لمشكلة معنية نقول له توكل".

وتابع ان "العراق ليس بحاجة غلى قوات قتالية"، مشيرا إلى أن "قانون الموازنة سيضمن إعانات نقدية تذهب لعوائل الفقراء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني للمواطنين: لا تقتنوا الدولار.. الدينار أقوى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني للمواطنين: لا تقتنوا الدولار.. الدينار أقوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).