2023/01/31 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أجرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تغييرات لمديري الكمارك والتأمين الوطنية.

وقال مصدر مطلع في الوزارة لـ(بغداد اليوم) إنه "تم تكليف حسن العكيلي برئاسة الهيئة العامة للكمارك".

وأضاف "كما تم تكليف شاكر الزبيدي برئاسة شركة التأمين الوطنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تجري تغييرات لمديري الكمارك والتأمين الوطنية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تجري تغييرات لمديري الكمارك والتأمين الوطنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).