السامرائي يعوّل على إقرار قوانين تنهي خلافات بغداد وأربيل

2023/01/31 | 18:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد رئيس التحالف العزم مثنى عبد الصمد السامرائي، اليوم الثلاثاء، على تشريع القوانين التي "تنهي حالة الخلافات"، بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.

وذكر إعلام رئيس تحالف العزم، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن السامرائي "استقبل نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم".

وأكد السامرائي "ضرورة تحقيق التفاهمات المشتركة وتذليل كل الخلافات بين حكومتي بغداد وأربيل"، مشيرا إلى "أهمية تشريع القوانين التي تخدم الطرفين وتنهي حالة الخلافات وتسهم في تحقيق الاستقرار السياسي".

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