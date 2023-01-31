الكشف عن مقترحات لتخصيص قطع أراضٍ ورواتب لهذه الفئات 

2023/01/31 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت مستشار رئيس الوزراء لشؤون الحماية الاجتماعية سناء الموسوي، الثلاثاء، عن مقترحات سيتم تقديمها لرئيس الوزراء لتخصيص قطع أراضٍ ورواتب لشرائح عدة.

وقالت الموسوي، إن "عدة مقترحات سيتم تقديمها الى رئيس الوزراء، خاصة وأن الإعانة الاجتماعية غير كافية للتخفيف من الفقر للعائلات الهشة الموجودة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وتابعت: "من بين المقترحات، تخصيص قطع أراض الى النساء الأرامل ومعها مبلغ من صندوق الإسكان من أجل بناء القطعة وإسكان أطفالها الأيتام، فضلاً عن مقترح بناء دور واطئة الكلفة بكل محافظة، وكذلك شمول كبار السن والعاطلين عن العمل بقطع الأراضي وتخفيف أزمة السكن الموجودة بالإضافة الى زيادة المواد الغذائية لهذه العوائل المشمولة بالإعانة الاجتماعية".

وذكرت أنه "يجرى العمل الآن على إحصاء عدد الطلبة الموجودين ضمن العائلات التي تستلم إعانة اجتماعية من جميع المراحل الدراسية الى المرحلة الجامعية من أجل تقديم رواتب الطلبة الذين عائلاتهم تأخذ إعانة اجتماعية".

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