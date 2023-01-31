بغداد وطهران تبحثان إمكانية إقامة مدينة صناعية مشتركة

2023/01/31 | 18:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

بحث وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم مع السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، الثلاثاء، إمكانية إقامة مدينة صناعية مشتركة بين العراق وإيران.

وذكر بيان للوزارة، أن "وزير الصناعة استقبل السفير الإيراني والوفد المرافق له وبحث التعاون الثنائي القائم وآليات التعاون المستقبلي في عدد من المجالات الصناعية".

وأضاف البيان، أن "اللقاء تضمن نقاشات ومباحثات حول إمكانية التعاون في عدد من الصناعات منها صناعة المعدات الثقيلة والسمنت والحديد وغيرها وفي مجال استثمار المعادن ومشاريع المدن الصناعية، وكذلك إمكانية الدخول في شراكات حقيقية من خلال المديرية العامة للتنمية الصناعية لتطوير مصانع القطاع الخاص وإقامة مشاريع صناعية صغيرة ومتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب".

وأشار الى أن "وزير الصناعة أكد أن هناك توجها وخططا للوزارة نحو تطوير الصناعات الاستراتيجية والدخول بشراكات واعدة مع القطاع الخاص الكفوء والحقيقي لإنشاء مصانع وخطوط إنتاج حديثة ومتطورة لتوفير منتجات وطنية قادرة على المنافسة وتلبية حاجة السوق"، مبينا أنه "بالإمكان التعاون لإقامة مدينة مشتركة بين العراق وإيران على غرار المدينة الاقتصادية المشتركة بين العراق والأردن".

ودعا "الشركات الإيرانية المتخصصة للمشاركة في مؤتمر التعدين والبتروكيمياويات والأسمدة الذي من المقرر عقده في شهر أيار المقبل"، موجها "بعقد اجتماع مشترك بين الجانب الإيراني ودائرة الاستثمارات وهيئة المدن الصناعية في الوزارة لبلورة المواضيع المطروحة".

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