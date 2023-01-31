شاهد بالفيديو.. جرار : حرب اوكرانيا جعلت العراق مهماً لـ واشنطن

2023/01/31 | 18:05 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: MmhxuHL0_7U

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