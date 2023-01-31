2023/01/31 | 18:05 - المصدر: قناة العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس اللجنة المالية النيابية ومحافظ البنك المركزي يبحثان تذبذب سعر صرف الدولار وملفات اخرى في الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3IVfi31ONr0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئيس اللجنة المالية النيابية ومحافظ البنك المركزي يبحثان تذبذب سعر صرف الدولار وملفات اخرى في الـ 4) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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