استعدادًا لاستضافتها.. المالية النيابية تجهّز 20 سؤالا لوزيرة المالية

2023/01/31 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اليوم الثلاثاء، قرب استضافة وزير المالية، طيف سامي، فيما أشار إلى أن أكثر من 20 سؤلا سيوجه إليها خلال الاستضافة.

وقال الكروي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "موازنة 2023 ربما تصل في نهاية شباط او بداية آذار المقبل، لكن يمكن ان تصل قبل هذا الموعد اذا انجزت اللجان المركزية اعمالها في وضع بنودها التفصيلية وفق رؤية الحكومة".

وأضاف أن "اللجنة المالية سوف تستضيف وزير المالية قبل وصول الموازنة من اجل الاستيضاح عن اكثر من 20 سؤالا يتعلق بجوهر بنود الموازنة القادمة من ناحية سعر برميل النفط وماهو سعر صرف الدولار المقرر في ظل وجود معلومات عن احتمالية تغيره بالاضافة الى الملفات الاخرى".

واشار الى ان "الاستضافة ستعطي الكثير من الاجوبة عن ملف الموازنة بشكل مباشر".

وفي وقت سابق من اليوم، أشارت صحيفة الصباح شبه الرسمية، إلى أن اللجنة المالية النيابية تقرر استضافة وزيري المالية والتخطيط بشأن موازنة 2023، دون تحديد الموعد.

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