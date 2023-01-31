بعد 5 اشهر على إقراره.. لجنة برلمانية تؤكد عدم استلامها البرنامج الحكومي

2023/01/31 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي النيابية، اليوم الثلاثاء، انها لم تتسلم البرنامج الحكومي حتى الان، مشيرةً الى انها تسلمت المنهاج الوزاري فقط.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك عملا دؤوبًا يقوم به رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على صعيد الوزارات والدوائر الحكومية لكن يجب معرفة البرنامج حتى تتم متابعة فترة الإنجاز لكل وزارة"، مبينًا أنه "قد يكون ما محدد بالبرنامج الحكومي خلال هذه السنة 25 % والحال ينطبق على باقي السنوات".

واشار البلداوي الى أنه "هناك لجانا داخل مجلس الوزراء تعمل لإكمال البرنامج من أجل إرساله الى البرلمان"، مبينا ان "لجنة متابعة البرنامج الحكومي في مجلس الوزراء برئاسة عقيل الخزعلي تجهز حاليا البرنامج وفيه عمل كل الوزارات لغرض البدء بتقييم الوزارات والحكومة بشكل عام".

وفي شهر تشرين الاول من العام الماضي، نالت حكومة ‏محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان، ليبدأ العراق مرحلة جديدة غير واضحة المعالم نظرا لتعقد وتشابك ‏الملفات التي تنتظر القادم الجديد.‏

وبعد قرابة شهر ونصف الشهر على تشكيل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أقرت الحكومة في جلسة استثنائية لمجلس الوزراء البرنامج الحكومي.

وأكد السوداني في بيان، أن "البرنامج الحكومي يمثل الرؤية المستقبلية للحكومة، ويترجم خطط وبرامج الوزارات التي تنوي تنفيذها للمرحلة المقبلة"، لافتا إلى أنه "سيتم تقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة".

وكان مجلس النواب العراقي قد أقر يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي المنهاج الوزاري لحكومة السوداني قبيل تسلمه مهامه، وتضمن ورقة عمل تتكون من محورين، الأول تنفيذي والثاني يتعلق بالتشريعات، حيث ضم المحور التنفيذي عدة خطوات تضمنت إعادة النظر في جميع قرارات حكومة تصريف الأعمال اليومية، وصرف مستحقات البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز بنسبة 5%.

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