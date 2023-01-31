2023/01/31 | 18:30 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 6EQ7Imd4g9Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | وميض منذر: المواد المعقمة التي ننتجها وفرت مبالغ طائلة) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | وميض منذر: المواد المعقمة التي ننتجها وفرت مبالغ طائلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).