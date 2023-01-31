رابطة الفنادق بكربلاء تتحدث عن تأثير صعود الدولار على السياحة وتؤكد وجود (600) فندق سياحي و(100) مطعم بمواصفات مميزة

2023/01/31 | 18:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت رابطة الفنادق في محافظة كربلاء عن

وجود (600) فندقا سياحيا ومئة مطعم

مواصفاته مميزة ومئتي شركة سياحة،

مؤكدة ان كربلاء اصبحت مدينة جاذبة

للسياح والزوار ويمكن جعل السياحة فيها

متنوعة لوجود كل المقوم

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