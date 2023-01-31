كنعاني: تصريحات بلينكن ونتنياهو مثيرة للسخرية

2023/01/31 | 18:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، حول البرنامج النووي الإيراني “مثيرة للسخرية”.

وقال كنعاني في تغريدة على “تويتر” إن “وزير خارجية أول مستخدم لقنبلة نووية في العالم، ورئيس وزراء الكيان الصهيوني المزيف والغاصب والذي يمتلك ترسانة نووية مخيفة وخارجة عن المراقبة النووية، يقفان معا ويحذران من خطر التسلح النووي الإيراني، (دولة عضو وملتزمة بـ “معاهدة حظر الانتشار النووي”)! أمر مثير للسخرية، لكن في الحقيقة، فان المجرمين والخارجين عن القانون اصبحوا يرفعون راية الأمن الدولي”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصل إلى إسرائيل واجتمع مع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والرئيس يتسحاق هرتصوغ، ووزير الخارجية إيلي كوهين

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