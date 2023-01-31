2023/01/31 | 18:40 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 يناير، 2023 بغداد/المسلة: عادت الجواميس السوداء تضرب بحوافرها المياه بين سيقان القصب في أهوار...

ظهرت المقالة الامطار الشتوية تمنح أهوار العراق جرعة الحياة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامطار الشتوية تمنح أهوار العراق جرعة الحياة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامطار الشتوية تمنح أهوار العراق جرعة الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).