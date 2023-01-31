2023/01/31 | 18:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزيرة الهجرة والمهرجين، إيفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، أن إعمار المناطق المحررة وإعادة تأهيلها السبيل الوحيد لعودة العائلات النازحة وانهاء ملف النزوح.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جابرو: إعمار المناطق المحررة وإعادة تأهيلها السبيل الوحيد لإنهاء ملف النزوح المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جابرو: إعمار المناطق المحررة وإعادة تأهيلها السبيل الوحيد لإنهاء ملف النزوح) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جابرو: إعمار المناطق المحررة وإعادة تأهيلها السبيل الوحيد لإنهاء ملف النزوح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).