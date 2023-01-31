"إنه تائه".. استمع إلى ما قاله كاتب خطابات بوتين السابق عما تعنيه تصرفاته الأخيرة

2023/01/31 | 19:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح المحلل السياسي الروسي وكاتب الخطابات السابق لفلاديمير بوتين، عباس غالياموف، سلوك الرئيس الروسي وما يمكن أن يصدر من بوتين في الفترة القادمة.

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