روسيا تهاجم بحجم ألوية بالجنوب الشرقي.. وكييف تعلن عن

2023/01/31 | 19:08 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، أن قوة روسية كبيرة تقدمت مئات الأمتار في هجوم كبير جديد على معقل تسيطر عليه أوكرانيا بجنوب غرب البلاد.

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