2023/01/31 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: aYfKt2ADeNc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الجوبي الأنباري يبهر السعوديين في مهرجان "أبها") نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الجوبي الأنباري يبهر السعوديين في مهرجان "أبها") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).