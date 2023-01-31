2023/01/31 | 19:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: a6UN2UJnhus

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جبهة جديدة يفتحها الاطار التنسيقي.. الخلافات الداخلية تصل ذروتها) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جبهة جديدة يفتحها الاطار التنسيقي.. الخلافات الداخلية تصل ذروتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).