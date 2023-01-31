2023/01/31 | 19:28 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سائقي سيارات الأجرة في تورونتو يطلبون دفعة نقدية مقدمة قبل إيصالك لوجهتك، هل هذا قانوني؟ انتشرت ظاهرة جديدة لسائقي سيارات الأجرة في المدينة، حيث يطلبون دفعة نقدية مقدمة قبل بداية الرحلة إلى بعض الأماكن المحددة.حاول جوزيف بورجوا، ركوب سيارة أجرة من تشيرش وويليسلي يوم الجمعة، وفي محاولات متعددة مع سائقي سيارات الأجرة المختلفين، طلبوا […]

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