المركزي الروسي يحدد 3 مخاطر لنمو الاقتصاد الوطني

2023/01/31 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حدد البنك المركزي الروسي 3 مخاطر قد تواجه نمو الاقتصاد الروسي، ويأتي ذلك بعد تقرير صندوق النقد الدولي، الذي حسن توقعاته لأداء الاقتصاد الروسي.وعن المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الروسي لفت المركزي […]

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