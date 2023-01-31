قبول ترشيح العراق في مجموعة دولية مختصة بالتحريات المالية

2023/01/31 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، قبول ترشيح جمهورية العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية.

وذكر إعلام البنك، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "الجهود المبذولة من قبل جمهورية العراق متمثلة بمكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي، تكللت بالحصول على موافقة على ترشيح المكتب للانضمام إلى عضوية إجمونت لوحدات التحريات المالية بعد موافقة رؤساء وحدات التحريات المالية خلال اجتماعات المجموعة المزمع عقدها خلال شهر تموز المقبل".

وأضاف أنه "قد تم مناقشة تقرير الزيارة الميدانية الخاص بجمهورية العراق التي قام بها ممثلو الدول الراعية و خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالعضوية والدعم والالتزام MSCWG المنعقد في السنغال بتاريخ 31/1/2023، وانتهت المجموعة بعد عرض التقرير من ممثلي الدول الراعية إلى ترشيح المكتب لعضوية مجموعة إجمونت بعضوية كاملة خلال اجتماعات تموز 2023".

وبين أن "من الجدير بالذكر أن مجموعة إجمونت تضم 167 دولة حتى الآن وتعمل على تسهيل تبادل المعلومات الخاصة بالمتحصلات الإجرامية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الدولي من خلال تزويد المكتب بشبكة اتصالات آمنة مع دول العالم، بما يسهم بمتابعة حركة الأموال دولياً وتعزيز إجراءات التحقيقات المالية وصولاً لعمليات استرداد الأموال والاصول".

وتابع أن "الدعم الذي تتيحه المجموعة يشمل توسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيمه في تبادل المعلومات الاستخبارية المالية، وزيادة فعالية وحدات المعلومات المالية عن طريق توفير التدريب وتبادل الموظفين لتحسين الخبرات والقدرات لدى الموظفين، وتعزيز التواصل الآمن فيما بين الوحدات من خلال تطبيق التكنولوجيا عبر شبكة إيجمونت الآمنة".

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