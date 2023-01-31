مطالبات كردية باستعادة عشرات المناصب العليا

2023/01/31 | 19:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني سعيد ممو زيني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة استعادة عشرات المناصب العليا التي سُحبت من الكرد خلال السنوات السابقة.

وقال ممو زيني في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "هنالك عشرات المناصب لوكلاء الوزراء والمستشارين والمدراء العامين في الوزارات والهيئات المستقلة تم سحبها في وقت سابق من المكون الكردي".

وأضاف أنه "يجب أن تعود هذه المناصب كونها استحقاق شعبي وانتخابي لمكون رئيسي، وخاصة التمثيل في المؤسسات العسكرية، حيث مايزال تمثيلنا محدودا جدا".

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