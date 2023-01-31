بطريقة غير شرعية.. القبض على 19 شخصا حاولوا اجتياز الحدود

2023/01/31 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الثلاثاء، القبض على 19 شخصا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية.

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