2023/01/31 | 20:16 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 يناير، 2023 بغداد/المسلة: ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الخامسة...

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يوصي بتعديل أسعار المنتجات النفطية لمشاريع القطاع الخاص أولاً على المسلة.

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