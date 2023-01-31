قبول العراق في مجموعة “إجمونت” للتحريات المالية

2023/01/31 | 20:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن البنك المركزي، الاثنين، قبول ترشيح العراق في مجموعة إجمونت لوحدات التحريات المالية.

وإجمونت هي شبكة عالمية تعمل على تعزيز التواصل والتفاعل بين وحدات التحريات المالية.



وقد سميت مجموعة بهذا الاسم تبعاً لمكان انعقاد الاجتماع الأول في بروكسل في يونيو 1995.

والهدف من المجموعة هو توفير منتدى لوحدات التحريات المالية في جميع أنحاء العالم لتقديم الدعم لحكومات كل منها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم المالية الأخرى.

ويشمل هذا الدعم توسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيمه في تبادل المعلومات الاستخبارية المالية، وزيادة فعالية وحدات المعلومات المالية عن طريق توفير التدريب وتبادل الموظفين لتحسين الخبرات والقدرات لدى الموظفين، وتعزيز التواصل الآمن فيما بين الوحدات من خلال تطبيق التكنولوجيا عبر شبكة إجمونت الآمنة، بالإضافة إلى تعزيز إنشاء وحدات معلومات مالية في الدول التي ليس لديها برنامج وطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

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