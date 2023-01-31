2023/01/31 | 20:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LgHhiY6L5gg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لحظات عفوية..عمال عراقيون يفاجئون صديقهم بكيكة عيد ميلاده) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لحظات عفوية..عمال عراقيون يفاجئون صديقهم بكيكة عيد ميلاده) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).