2023/01/31 | 20:40 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: cgF1qJqn0lg
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب مصطفى سند يريد تفجير أنبوب النفط | بمختلف الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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